Среди депутатов "Слуги народа" произошла перепалка. В своем внутреннем чате они поспорили о русском языке.

Нардеп Евгений Шевченко увещевал коллег что-то сделать с законом о тотальной украинизации. Он заявил, что самые тяжелые нормы еще не вступили в силу, а когда вступят, то начнутся "последствия в стране". Также он напомнил коллегам, что русский отдельно защищен Конституцией и "его не искоренить".

Разгорелся спор. На сторону мовного закона стали депутаты Мотовиловец и Алексейчук.

В общем, все смешалось в чате "зеленских".

Тем не менее, Шевченко заторнул важную тему - самые драконовские нормы языкового закона действительно еще только на подходе. На полную катушку заработают они в ближайшем будущем.

Что может резко сбить и без того падающий рейтинг и Зеленского, и его политической силы.

"Страна" вспомнила, когда заработают наиболее жесткие положения закона о тотальной украинизации.

Как приняли и почему не отменили

Документ, который украинизирует все сферы жизни под страхом огромных штрафов приняли под занавес президентства Порошенко. Сразу после того как он проиграл второй тур выборов Зеленскому.

Рада могла сделать это и раньше - все было готово. Но на Банковой ждали конца выборов. Не хотели лишний раз драконить русскоязычных избирателей - ведь тогда проигрыш Петра Алексеевича был бы с еще более разгромным счетом.

Но после поражения вступил в силу план Б. Подписывая закон под занавес полномочий Порошенко цементировал свой электорат, на плечах которого через несколько месяцев и вошел в Раду. А также подкладывал свинью Зеленскому, который оказывался в двусмысленном положении.

Отменишь или начнешь пересматривать закон - в "зраде" обвинят националисты и Порошенко. Не отменишь - предашь электорат на юго-востоке и потеряешь его поддержку.

Поэтому после того, как будущий экс-президент подписал закон, новоизбранный Зеленский сделал недовольное, но весьма туманное заявление. Он сказал что "внимательно изучит" документ, и если там будут нарушения прав - направит запрос в Конституционный суд.

В общем, кому-то могло показаться, что президент выступил против закона и таким образом интересы своих избирателей "защитил". Создавая такое впечатление партия "Слуга народа" убедительно победила на выборах в Раду и создала свое монобольшинство в парламенте.

И после этого, уже в сентябре Зе дал понять, что закон об украинизации пересматривать никто не будет. А вместо этого примут отдельный - о правах нацменьшинств. Правда, прошло уже много месяцев, и пока никто с таким законопроектом не торопится.

Более того, в марте президент подписал закон о среднем образовании, который ликвидирует русские школы, вводя в них с 5 класса 80% предметов на украинском. Исключение сделано для меньшинств из стран ЕС и крымских татар. То есть явная дискриминация детей - одни имеют право учиться на родном языке, другие нет.

Это был уже акт, который не спишешь на Порошенко. Приняли закон "слуги народа", а подписал его лично Зеленский.

При этом Зе был в курсе, что оба документа - и "мовный" закон, и образовательный - раскритиковали в Венецианской комиссии за дискриминацию. Это орган ЕС, который следит, чтобы законодательство стран, аффилированных с Евросоюзом, отвечало правам человека. Но президента это не остановило.

О чем закон о тотальной украинизации

Закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" вводит фактический запрет на использование языков нацменьшинств во всех публичных сферах.

Конечно, речь прежде всего о русском языке, которым в быту и культуре пользуется как минимум половина граждан Украины.

Русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, обслуживания - магазинов, кафе, спортклубов, телекоммуникаций и связи, документооборота (даже для частных фирм) и других сфер жизни.

На данный момент уже работают следующие нормы украинизации:

1. Мова становится обязательной в школах и садиках. Как уже говорилось выше - насчет школ уточняющий закон уже подписан президентом.

2. Украинизируется медицина. На другие языки можно переходить только по просьбе пациента. Документооборот пока не регулируется.

3. В транспорте все объявления только на госязыке

4. Весь документооборот в армии и уставные отношения - на украинском языке

5. Украинизирована реклама. В СМИ, которые издаются на языках ЕС, допускается использование в рекламе языка ЕС.

Но это, как говорится, еще цветочки.

Какие нормы появятся в будущем

С 16 мая 2020 года:

1. Наука переходит на мову. Разрешается также делать научные публикации на языках Евросоюза. Любые научные работы, защита диссертаций - на украинском или английском.

2. Документооборот с предприятиями государственной или коммунальной формы собственности - только на украинском.

3. Второй этап украинизиции медицины - диагнозы, рецепты, справки, назначения, медкарта пациентов и прочее - на украинском языке.

4. В сфере транспорта к этому моменту все названия аэропортов, портов, станций, остановок должны писаться по правилам украинского языка или дублироваться латиницей в соответствии со звучанием на украинском языке.

С 16 ноября 2020 года:

Здесь начинается одна из самых непопулярных мер - украинизация сферы обслуживания.

Компании и предприниматели, которые обслуживают потребителей, должны перейти на украинский язык. То есть кассиры в супермаркетах и официанты в ресторанах должны говорить только на украинском языке. Новые правила касаются и интернет-магазинов, интернет-каталогов и сайты, которые что-либо продают. В интернете можно дублировать информацию и другими языками.

С этой же даты - украинизируются все этикетки всех товаров. Объем текста на другом языке не должен превышать объем украинского.

С 16 мая 2021 года:

1. Создается Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая будет экзаменовать иностранцев, желающих получить паспорт гражданина Украины.

Впрочем, для разнообразных западных менеджеров, которых появится необходимость сделать министрами, есть лазейка - их можно брать без экзамена, отводя им год на изучение языка.

2. Театр и культурно-массовые мероприятия становятся украиноязычными. На русском разрешены отдельные реплики и субтитры. Правда, как это будет технически выглядеть - не уточняется.

3. То же самое - фильмы украинского производства. Реплики на других языках - не больше 10% объема и только при наличии субтитров. Можно иметь аудиодорожки и на других языках.

4. Тиражи книг на других языках не могут быть больше тиража на украинском. В точках распространения книжной продукции не менее 50% должны составлять издания на украинском языке.

5. Чиновники должны будут сдавать экзамен на владение украинским языком.

Он будет необходим для 16 категорий должностных лиц, таких как депутаты местных советов, служащие НБУ, лица рядового, сержантского и старшинского состава Нацполиции, других правоохранительных органов, разведывательных органов, адвокаты, нотариусы, педагогические, научно-педагогические и научные работники, медицинские работники подтверждением будет только документ о среднем образовании.

Для новых соискателей на чиновничьи места, ранее не служивших - тоже экзамен. С пересдачей через 4 месяца, если провал.

С 16 ноября 2021 года:

На госязык переводят центральную печатную прессу. Принцип как с книгами - тираж на другом языке не может быть больше, чем на украинском.

Исключение - крымско-татарская пресса. А также газеты и журналы на языках Евросоюза (в которые входит и английский).

Это будет означать конец русскоязычной прессы в Украине. Газеты и так едва выживают, а если их заставят допечатывать украиноязычный тираж - то легче будет закрыться.

С 16 мая 2022 года:

1. Украинизация интернет-СМИ, которые зарегистрированы в стране. Страница на госязыке загружается по умолчанию. Далее - читатель может переключиться на удобную ему языковую версию. То же и с социальными сетями.

И опять же, эта норма не касается крымско-татарских СМИ, англоязычных и СМИ, которые выходят на официальных языках Евросоюза.

2. Информационные агентства оставляют за собой право "распространять свою продукцию на государственном, а также других языках, придерживаясь общепринятых этических и моральных норм словоупотребления".

3. С этого момента должны быть полностью украинизированы компьютерные программы, которые продаются в стране. При этом они смогут иметь другие языковые версии.

4. Но основная веха этого этапа - заработает система штрафов. Чиновнику грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 грн), если он перейдет на другой язык при исполнении рабочих обязанностей.

В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и т.д.) - нарушение может обернуться штрафом в 3400-5100 грн.

Газеты начнут штрафовать на 6800-8500 грн за отсутствие украинского тиража.

В сфере услуг штрафы идут не сразу. Сначала объявляется предупреждение и дается 30 дней для устранения нарушения.

При еще одном нарушении в течение года - штраф 5100-6800 грн. И третий случай в течение года - 8500-11 900 грн.

С 16 мая 2024 года:

1. Украинизация региональной печатной прессы. Принципы те же, что и с центральной.

2. Вводится ответственность за унижение или пренебрежение к украинскому языку. За это будут наказывать, как и за унижение иных государственных символов – от штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен) до ареста на шесть месяцев или лишения свободы до трех лет.

3. Одна из самых скандальных норм, на которой стоит остановиться подробнее - это ужесточение квот на украинский язык для телевидения.

Согласно тексту закона, вместо нынешних 75% квоты на украинский язык для общенациональных СМИ должны составлять 90%, а для местных СМИ - вместо 60% квота увеличивается до 80%.

В самом тексте они сослались на то, что сфера применения регулируется законом о телевидении и радиовещании, а в переходных положениях вписали норму о том, что спустя 5 лет в этот профильный закон должны быть внесены изменения, в которых квота возрастет.

С 1 января 2030 года:

Внешнее независимое оценивание - только на украинском (кроме иностранных языков).

Детальнее о том, когда и как будут работать новые нормы языкового закона - в материале "Страны" "Охорона - скасування" заставят говорить через полтора года, а сайты украинизируют через 36 месяцев.