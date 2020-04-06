Эпидемия коронавируса в Соединенных Штатах привела к тому, что экономическая деятельность страны сократилась на около 29%.

Такие данные приводит Moody's Analytics, передает The Wall Street Journal.

Так, несмотря на то, что точные масштабы удара по экономике можно будет высчитать лишь через несколько лет, экономисты уже сейчас говорят о беспрецедентной остановке предпринимательской деятельности.

К примеру, 41 американский штат решил о временной приостановке предприятий, которые не относятся к категории критически важных. Однако такое решение затронуло наиболее густонаселенные районы. Там процент приостановки достиг 80%.

При этом одна десятая часть падения производства связана с ситуацией в трех округах - Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и округе Кук (Чикаго).

Аналитик Марк Занди утверждает, что большая часть регионов начнет восстанавливаться уже летом. Тем не менее, процент падения ВПП страны во втором квартале может достигнуть 30%.

Эксперт также рассказал, что в период Великой депрессии (1929-1933), уровень производства упал лишь на 26%.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки коронавирусом нового типа за сутки заразились почти 19 тысяч человек. С начала пандемии здесь умерли 9 тысяч 444 человека.

Ранее "Страна" писала, что врачи Нью-Йорка готовы носить мусорные пакеты из-за нехватки медицинских халатов.