Сегодня, 6 апреля, с десяток полицейских задержали упорного нарушителя карантинного режима, который решил вплавь добраться до оцепленной территории Гидропарка. За попытку пробраться в качалку Гидропарка своеобразным способом местному жителю 1999 года рождения грозит административная ответственность по ст. 44-3 (нарушения правил карантина людей) и штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Задержание вызвало небывалый интерес у пользователей соцсети, которые каждый на свой лад начали обсуждать смельчака, выловленного полицейскими без маски и в одних плавках.

Действия правоохранителей, которые с явным перевесом, в костюмах спецзащиты и оружием, вылавливают практически голого нарушителя из реки, уже окрестили "супероперацией".

"Страна" собрала все самые интересные мнения на этот счет среди пользователей Facebook.

"Тут одно из двух: либо они ̶д̶е̶б̶и̶л̶ы действительно считают это супероперация, которую сняли и расшерили (сделали репост - Ред.), или автор этого снимка, который "случайно" пролетал рядом, слишком скромный и не признается, что шедевр, который стал фоткой дня - его работа", - пишет Наталья Ромашова.

Так, журналист и блогер Алена Яхно насчитала при задержании минимум 10 полицейских, два телеоператора и одного корреспондента.

"Лучше бы они так гопоту из пищевого института разгоняли, что у меня во дворе пьянствует. А мужик - красавчик", - написала Яхно.

"Все киевляне идут в Гидропарк, Гидропарк - это наша славная мечта", - написал на своей странице в Facebook Евгений Смертенко.

Фото: facebook.com/smertesha1

Журналист Андрей Глущенко поделился видео задержания медиаэксперта Александра Глущенко, где на кадры наложена музыка из мультфильма "Ну, погоди!". Судя по видеоролику, пловец явно не ожидал такого внимания к своей персоне. Он долго не решался выходить из воды, рассматривая наряд бойцов и людей с телекамерами и микрофонами.

Музыкант и блогер Иван Марунич представил ситуацию как рекламную зарисовку к туристическому агентству "Поехали с нами": горящие туры всего от 17000 ₴", - подписал он снимок сегодняшнего дня. Отметим, что 17 000 является суммой штрафа для нарушителей карантина.

Фото: facebook.com/ivan.marunych

"И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя (...) Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть", - так подписал скриншот журналист Игорь Рец.

Фото: facebook.com/igor.rets

Также сегодняшнюю фотографию оформили в эстетике известной компьютерной игры Fallout 2.

Как сообщала "Страна", полиция опечатала скандальную качалку в Гидропарке и выставила блок-пост.

На крайние действия правоохранители пошли после того, как спортсмены проигнорировали запреты правительства о необходимости самоизолироваться дома на время карантина по коронавирусу и не посещать спортивные площадки. Один из качков-нарушителей карантина оказался бывшим атошником, он напал на журналистов ZiK в Гидропарке, когда они снимали репортаж.