В марте 2020 года в Украине количество заинтересованных в покупке велотранспорта выросло на 70%, а объявлений о продаже мотоциклов на конец месяца стало на 9,5% больше по сравнению с его началом.

Об этом со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами OLX.

"Индивидуальные средства передвижения - такие, как велосипеды и мотоциклы, стали фаворитами украинцев - и это заметно по статистике отзывов на платформе OLX за март 2020. Новых объявлений о продаже велотранспорта в течение последней недели марта стало на 23% больше по сравнению с первой неделей. А количество заинтересованных в их покупке выросла на 70%. Новых объявлений о продаже мотоциклов в конце месяца стало на 9,5% больше по сравнению с его началом, а количество уникальных посетителей выросла на треть" - говорится в сообщении.

Среди популярных запросов также зафиксировано много на поиск товаров для фитнеса.

"Кроме того, украинцы стали чаще интересоваться бытовой химией. Количество уникальных посетителей выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца", - сообщается в исследовании.

Желающих купить игровые приставки и настольные игры тоже стало больше. Интерес к приставкам вырос в два раза, а количество новых предложений от продавцов увеличилось на 22%.

Также люди начали больше интересоваться покупкой компьютеров, комплектующих и телевизоров - в течение последней недели апреля в сравнении с первым она выросла на 14%. Ноутбуки тоже стали более популярны, ими начали интересоваться чаще на 11%.

Инфографика: По данным аналитической службы ОЛХ за март 2020

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