В Иране никого не арестуют за сбитие пассажирского самолета МАУ, который 8 января разбился под Тегераном, поскольку самолет не был под контролем местных диспетчеров и двигался подозрительно.

Об этом заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи, передает Al Arabia.

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - заявил Норузи.

Депутат также сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак и там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - добавил иранский парламентарий.

Норузи добавил, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО Украины Данилов рассказал о странностях с ракетой, сбившей борт МАУ в Иране. Также мы сообщали, что Иран прекратил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета из-за коронавируса.