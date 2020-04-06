Стало известно, можно ли бегать украинцам на улице во время коронавируса
В Kyiv Half Marathon разъяснили, где и как можно бегать в условиях усиления карантинных мер из-за распространения коронавируса, которые выступили в силу 6 апреля.
Об этом говорится на странице спортивного мероприятия в Facebook.
Бегать не запрещено, а значит бегать разрешено, но есть ряд жестких ограничений, которых нужно соблюдать:
- бегать разрешено: на улицах по тротуарам, в лесу, вдоль трасс и на дорогах.
- бегать запрещено: в парках, скверах, зонах отдыха, стадионах (спортивных площадках), лесопарковых и прибрежных зонах. (По этой ссылке можно проверить подпадает ли место для бега в Киеве под запрет)
- бегать можно в группе не более двух человек.
- иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительское удостоверение. Относительно приложения "Дія" информация неоднозначна, разъяснений пока нет).
- иметь с собой маску и когда находишься в общественных местах одевать ее (во время бега на улице по тротуару маску одевать необязательно, во дворе дома, в подъезде, на остановке транспорта - обязательно).
Кроме того, в Киеве в перечень общественных мест, в которых надо быть в маске добавлено: площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища; территории общего пользования. Поэтому в столице без маски бегать запрещено везде, кроме лесов.
Выходя на пробежку следует придерживаться всех рекомендаций ВОЗ и МОЗ Украины, то есть:
- выбирать наименее людный маршрут;
- даже если на маршруте встретились бегуны или прохожие, держать дистанцию 1,5-2 метра;
- регулярно мыть руки с мылом или дезинфицировать их специальными средствами;
- не касаться руками лица.
Скриншот: Facebook/Kyiv Half Marathon
Напомним, с 6 апреля в Украине вступают в силу дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, которые утвердил Кабмин. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит этот день: люди бегают в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры.
Также мы подробно рассказывали о том, что изменилось для украинцев с 6 апреля в связи с новыми правилами карантина.