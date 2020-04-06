В Kyiv Half Marathon разъяснили, где и как можно бегать в условиях усиления карантинных мер из-за распространения коронавируса, которые выступили в силу 6 апреля.

Об этом говорится на странице спортивного мероприятия в Facebook.

Бегать не запрещено, а значит бегать разрешено, но есть ряд жестких ограничений, которых нужно соблюдать:

бегать разрешено : на улицах по тротуарам, в лесу, вдоль трасс и на дорогах.

: на улицах по тротуарам, в лесу, вдоль трасс и на дорогах. бегать запрещено : в парках, скверах, зонах отдыха, стадионах (спортивных площадках), лесопарковых и прибрежных зонах. (По этой ссылке можно проверить подпадает ли место для бега в Киеве под запрет)

: в парках, скверах, зонах отдыха, стадионах (спортивных площадках), лесопарковых и прибрежных зонах. (По этой ссылке можно проверить подпадает ли место для бега в Киеве под запрет) бегать можно в группе не более двух человек.

иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительское удостоверение. Относительно приложения "Дія" информация неоднозначна, разъяснений пока нет).

иметь с собой маску и когда находишься в общественных местах одевать ее (во время бега на улице по тротуару маску одевать необязательно, во дворе дома, в подъезде, на остановке транспорта - обязательно).

Кроме того, в Киеве в перечень общественных мест, в которых надо быть в маске добавлено: площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища; территории общего пользования. Поэтому в столице без маски бегать запрещено везде, кроме лесов.

Выходя на пробежку следует придерживаться всех рекомендаций ВОЗ и МОЗ Украины, то есть:

выбирать наименее людный маршрут;

даже если на маршруте встретились бегуны или прохожие, держать дистанцию 1,5-2 метра;

регулярно мыть руки с мылом или дезинфицировать их специальными средствами;

не касаться руками лица.

Скриншот: Facebook/Kyiv Half Marathon

Напомним, с 6 апреля в Украине вступают в силу дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, которые утвердил Кабмин. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит этот день: люди бегают в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры.

Также мы подробно рассказывали о том, что изменилось для украинцев с 6 апреля в связи с новыми правилами карантина.