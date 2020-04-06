Среди женщин смертность от коронавируса больше, чем среди мужчин. В статистике умерших 38 украинцев, 23 человека - это женщины (60,5%).

Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины.

Среди всех 38 жертв коронавируса мужчин оказалось всего 15 (39,5%) - в 1,5 раза меньше, нежели женщины. 87% погибших от болезни составили граждане старше 50 лет. Шанс не пережить болезнь возрастает при наличии хронических заболеваний.

"Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет", - указано в сообщении. Представитель Центра общественного здоровья добавил, что все умершие от коронавируса украинцы были госпитализированы, а не находились на самоизоляции дома.

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, в Киеве коронавирус выявили у 22 человек. Девять из них лечатся на стационаре, остальные - на самоизоляции.

Как сообщала "Страна", в пульмонологическом отделении центральной городской клинической больницы Ужгорода от пневмонии лечились четыре пациента, у которых обнаружили коронавирус. Их перевели в инфекционную больницу города.

Также "Страна" писала, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирусом могут заболеть 10-12 тысяч украинцев. Это допустимый максимум для медицины, но не предел для распространения болезни.