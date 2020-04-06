В сети появилось видео с трагического ДТП в России, в результате которого погиб украинский блогер Павел Петель. Помимо него, в салоне также находились трое пассажиров. Они скончались на месте.

Кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

"Смертельное ДТП произошло в Подольске. Мерседес на бешеной скорости влетел в фуру. Трое человек, которые были внутри легковушки, погибли", - говорится в сообщении.

Видео: t.me/Lshot

Известно, что Петель направился в Московскую область в миграционный центр Сахарово на Варшавском шоссе, чтобы подать документы на патент для работы, так как не имел российского гражданства.

Уточним, что Петель родился в Днепре, а популярным стал благодаря своему эпатажу. В 2010 году он стал жить в Москве, работаю диджеем на различных тусовках. У себя на YouTube он вел блог в образе богатой женщины, где рассказывал о моде и дизайне. А в Instagram на него были подписаны почти 26 тысяч человек.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Подмосковье. На Симферопольском шоссе Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, стоявшую на заправке. Половину салона просто срезало, блогер сидел впереди на пассажирском сиденье и погиб.

Ранее "Страна" сообщала, что в России разбился известный мотоблогер - он управлял байком ногами.