В Днепре взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу Honda Accord, владелец которой приехал на шиномонтаж менять резину. Инцидент произошел в понедельник, 6 апреля, в мастерской по ул.Ярослава Мудрого. Автомобиль принадлежит 40-летнему днепропетровцу. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"По предварительному заключению специалистов взрывотехничного управления ГУНП установлено, что к днищу автомобиля "Honda Accord" было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 г пластида", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Фото: dp.npu.gov.ua

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