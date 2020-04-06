За последние сутки в Нидерландах зарегистрировали 101 смерть от коронавируса. Общее количество погибших составило 1867. Это на 14 меньше, чем накануне, и существенно меньше ежедневного количества умерших от эпидемии на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья RIVM.

С 31 марта меньше всего смертей зарегистрировали 5 апреля, тогда как 31 марта сообщалось о рекордных 175 смертях. Также наблюдается тенденция к уменьшению новых случаев госпитализации. За последние сутки это - 260 новых пациентов, почти столько же, как накануне. Вчерашний показатель госпитализации - 253 человек стал самым низким за последние две недели. 4 апреля эта цифра составляла около 330, а в предыдущие несколько дней - 500 и более.

За последние сутки обнаружили 952 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. Это один из самых низких показателей за последнюю неделю, которые, в большинство дней, превышали 1000 за сутки. В то же время, накануне зафиксировали крупнейший за неделю показатель - 1224 новых случаев.

По состоянию на 6 апреля, общее количество заражений в Нидерландах достигло 18 803, в больницах находятся более 1730 человек.

Напомним, с конца марта в Нидерландах запретили собираться в группы больше трех человек до начала лета.

Также стало известно, что Китай отправил в Нидерланды 1,3 миллиона масок, половина из них оказались некачественными.