Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что за период введения карантина из-за коронавируса, количество ДТП сократилось на 63%.

Слова президента приводятся на официальном сайте.

"Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент рассказал о первом положительном моменте сначала введения карантина.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.