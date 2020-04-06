В Украине из-за карантина количество ДТП сократилось на 63%
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что за период введения карантина из-за коронавируса, количество ДТП сократилось на 63%.
Слова президента приводятся на официальном сайте.
"Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент рассказал о первом положительном моменте сначала введения карантина.
"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах", - подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.
"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.