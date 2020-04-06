Около 20% предприятий в Украине ожидают уменьшения количества работников в связи с введением в Украине карантина.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Так, 30 марта - 1 апреля были опрошены 102 украинские компании. Оказалось, что чуть менее 20% из них предполагают, что количество их работников в течение месяца будет снижено по сравнению с четырьмя неделями до введения карантина.

Около 77% предприятий не предполагают уменьшения количества своих работников в следующий месяц. А некоторые сельскохозяйственные фирмы допускают, что число их сотрудников увеличится.

Отмечается, что доля тех, кто ожидает уменьшения работников, за последнюю неделю снизилась. А ожидают снижения количества работников в основном предприятия-импортеры и торговли.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, по данным опросов, украинцы больше боятся экономического кризиса, чем коронавируса. У 21% жителей страны уже проблемы на работе.

Также мы писали, что каждый шестой украинец потерял работу из-за коронавируса.