Финское Министерство труда собирается организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Об этом сообщает издание Yle.

Ограничения, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса, столкнули финских фермеров с острой нехваткой рабочей силы. Они жалуются, что многие продукты питания могут закончиться, а стоимость еды повысится, если не провести вовремя весенние полевые работы.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда. Сейчас Министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, украинцы должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы.

Как она отметила, в ведомстве в срочном порядке работают над этим планом. По словам чиновницы, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

Кроме того, в стране планируют запустить специальную рекламную кампанию, чтобы привлечь на фермы местных жителей, отправленных в принудительный отпуск, а также студентов, школьников и беженцев.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. Под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

Напомним, 17 марта в Финляндии ввели режим ЧП и закрыли границы страны.

Как сообщалось, Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине и запретил выходить из дома.