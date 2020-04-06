Большинство пациентов, которые не пережили эпидемию коронавируса в Украине, имели хронические заболевания, которые повлияли на исход лечения.

Об этом сообщили в Facebook Центра общественного здоровья Украины.

Среди всех 38 жертв заболевания, большинство из них ранее страдали от таких болезней:

74% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет;

7,5% - новообразования;

7,5% - заболевания почек;

11% - заболевания легких;

4% - ожирение;

26% - смешанные заболевания.

Отмечается, что все умершие были госпитализированы, их тест на коронавирус показал положительный результат. Большинство погибших - женщины. При этом 87% умерших от осложнений коронавируса были старше 50 лет. Среди украинцев от болезни чаще умирают женщины в возрасте от 50 до 59 лет и мужчины в возрасте от 60 до 69 лет.

Сейчас в Украине 1319 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 95 - несовершеннолетние. На стационаре находятся 597 пациентов, среди них 61 ребенок. На данный момент 74% заболевших - граждане от 30 до 69 лет.

Напомним, в Украине, на утро 6 апреля зафиксировано уже 1 319 случаев коронавирусной болезни. А вчера вечером в стране таких случаев было - 1308. Как видим идет рост.

Как сообщала "Страна", Минздрав спрогнозировал, когда в Украине наступит пик заболеваемости коронавирусом. Это 14-15 апреля. "Страна" же узнала, когда Украина и другие страны начнут выздоравливать от коронавируса.