Правоохранители Киевской области установили личность злоумышленника, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ Нацполиции.

"При проведении неотложных мероприятий сотрудники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Напомним, информация о пожаре в зоне отчуждения поступила в ГСЧС в субботу, 4 апреля, в 13:22. Лесной пожар возник у села Владимировка Котовского лесничества и охватил площадь 20 га.

Ранее "Страна" писала о том, что пожар в лесу Чернобыльской зоны отчуждения тушат с помощью самолетов и вертолетов.

Также мы сообщали, где и какой уровень радиации зарегистрировали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС во время пожаров.