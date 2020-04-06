Одной из последних стран, которую затронула коронавирусная инфекция, стала Польша. Там в середине марта начали вводить карантинные меры по борьбе с Covid-19, но пик заболевания в стране все-таки ожидается в мае-июне.

Об этом 6 апреля со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого сообщает Wiadomosci Gazeta.

По словам чиновника, пик эпидемии в Польше ожидается в мае-июне.

"Мы пытаемся извлечь знания из различных анализов. Мы ожидаем, что пик заболеваемости будет впереди нас - скорее всего, это будет в мае или июне. До тех пор мы хотим ограничить количество дел", - заявил премьер. Также Моравецкий сообщил, что правители анализируют множество моделей развития эпидемии, и прислушиваются к многим экспертам по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, Польша находится на том этапе, когда следует соблюдать дисциплину, вкладывать дополнительные усилия, держать дистанцию и выполнять множество правил и процедур.

"Мы будем гибко реагировать на каждый день, который приносит коронавирус", - сказал Моравецкий.

Напомним, что Президент Польши отменил поездку в Украину из-за коронавируса.