Коронавирус добрался и до животных. Сегодня стало известно, что в США заболел тигр по имени Надя. Это первый официальный случай, когда Covid-19 диагностирован у животного, но, к сожалению, ветеринары пока не знают, как лечить инфицированного тигра.

"Мы очень волнуемся. Мы понятия не имеем, как протекает болезнь у животных. Ясно, что протоколов лечения для животных нет, и никто не будет этим заниматься. К сожалению, о животных мало думают, сейчас людей спасают", - рассказал "Стране" Михаил Пинчук, владелец частного зоопарка "XII месяцев" под Киевом.

По словам Пинчука, никого на территорию зоопарка, который обычно работает 365 дней в году, не пускают, регулярно ее дезинфицируют и соблюдают дистанцию с питомцами.

"Животные под присмотром, конечно. За ними ухаживают. Но карантинные меры у нас самые жесткие. Мы в масках, поливаем себя жидкостью, держим дистанцию с животными. Я вообще никуда не хожу, кроме дома и зоопарка. Делаем все, чтобы не дать вирусу попасть к нам в парк. Мы же не знаем… А вдруг для человекообразного это смертельно, два часа и все…", - с грустью подытожил Михаил.

Напомним, недавно китайские ученые исследовательским путем определили, что 15% котов в Ухане заражены коронавирусом Covid-19.

Также "Страна" писала о том, какие симптомы проявляются у кошек и собак, зараженных коронавирусом.