В Тернополе местная жительница не пустила в дом своего мужа, который вернулся из Польши, из-за опасений заразиться коронавирусом. Он был вынужден вызвать полицейских, которые направили его на 14-дневную обсервацию в больницу.

Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба полиции области.



Мужчина ночевал на улице, а затем обратился к правоохранителям. Полицейские выяснили, что житель областного центра приехал из Польши с заработков на прошлых выходных. Он планировал самоизолироваться в собственной квартире, но жена его в дом не пустила.

"Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины", - сообщили в пресс-службе и добавили, что там житель Тернополя будет находиться на обсервации 14 дней.

Жена не пустила мужа домой из-за боязни заболеть коронавирусом. Фото: tp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Тернопольская область стала украинской "Уханью". Врачи раскритиковали медреформу Супрун.

6 апреля в Тернопольской области умер священник Олег Винницкий, ставший первым пациентом с коронавирусом в регионе.