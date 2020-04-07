Сегодня вторник, 7 апреля. Публикуем для читателей гороскоп на этот день для всех знаков Зодиака.

Дополнительно интересно ознакомиться с астрологическим прогнозом на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов ожидает неожиданное увлечение - романтического характера и хобби. Со временем оно может вылиться в нечто большее, чем просто досуг. Поэтому лучше сразу определитесь, нужно вам это или нет. Оцените последствия и только потом окунайтесь с головой.

Телец (21.04 - 20.05)

Если вас в последнее время клонит в сон даже в дневное время, то пора начинать с этим бороться. Так организм реагирует на малую подвижность и местами неправильный образ жизни. Поработайте над ошибками и уже совсем скоро будете чувствовать себя бодро.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вас ждет время в кругу семье. Во время общения с близкими старайтесь смотреть не по верхам, а копать глубже: почему у кого-то из плохое настроение, кто и почему нервничает. Чаще говорите по душам, это упрочит ваши семейные связи.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам рекомендовано заняться ремонтными работами по дому. Почините, подкрутите, подкрасьте. Отремонтированные квартира или мебель, пусть и своими руками, усилят для вас ощущение, что вы в безопасности, что дом - это ваша крепость.

Лев (23.07 - 23.08)

Сделайте сейчас упор на работу. Сформулируйте и напишите предложения, как оптимизировать процесс. Если для движения вверх по карьерной лестнице вам не хватало знаний или идей, то самое их почерпнуть сейчас. Результат стараний не заставит себя ждать.

Дева (24.08 - 23.09)

Не оглядывайтесь назад, на людей, которые занимали в вашей жизни важное место. Их с вами больше не будет. Лучше посмотрите вокруг - на тех, кто с вами сейчас. Они - ваше настоящее, а если вы не упустите свой шанс, то и счастливое будущее.

Весы (24.09 - 23.10)

Вас самих могут удивить мысли, которые появляются в вашей голове. Ранее, быть может, они были вам не свойственны. Если вдруг захотелось печь торты, высаживать цветы в горшках или читать стихотворения, не отбрасывайте идею. Просто вы становитесь старше и меняетесь.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у Скорпионов будет чересчур много советчиков. Но самым верным будет то решение, которое вы примите сердцем. Не бойтесь открываться и не старайтесь во всем быть прагматиком. Важно чаще прислушиваться к себе и своим чувствами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В этот день Стрельцам очень важно проявиться свою силу воли. Не для того, чтобы это кто-то увидел и оценил, а для самого себя. Соберитесь и сделайте тот самый рывок, который нужен вам, чтобы оказаться в лидерах. Это маленькая победа даст толчок для других, более глобальных.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если у вас возникнет рвение кому-то ответить грубо, лучше возьмите паузу и просто промолчите. Сегодня будет тот случай, когда лучше прикусить язык. Одно слово из ваших уст может испортить то, что вы так долго строили и к чему стремились.

Водолей (21.01 - 20.02)

Для Водолеев сейчас очень важны физические упражнения. Занимайтесь спортом и еще больше узнавайте свое тело. При этом большие нагрузки могут навредить. Лучше заниматься более плавно, но дольше. Хороший спорт нужно закрепить здоровым сном, иначе завтра вы проснетесь будто побитым.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В последнее время в вашей голове много разных мыслей, которые мешают вам сконцентрироваться на главном. Вы о чем-то мечтали? Подумайте, возможно, уже сейчас вы можете воплотить долгожданную мечту. Она не настолько далекая, как вам может казаться.