Штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета утверждает, что количество зараженных медиков увеличилось до 44 человек. Больше всего пострадавших находится в Монастырском районе.

Об этом говорится на странице горсовета Тернополя в Facebook.

"В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика: 35 - в Монастырском районе; 2 - в Залищицком районе; 4 - в Кременецком районе; 1 - в Козивском районе; 1 - в Бучацкого районе; 1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/Ternopil.rada

До этого мы писали, что умер священник Олег Винницкий из райцентра Залещики, который стал первым инфицированным коронавирусом пациентом в Тернопольской области.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.