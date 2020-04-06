В центре Николаева стреляли в местного бизнесмена Михаила Титова, который также известен в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". Мужчина был ранен выстрелом в голову.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Стрельбы произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт" в центре города. Работники автомойки услышали несколько выстрелов и выбежали на улицу. Перед зданим они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Раненного срочно на частном авто доставили в местную больницу. На данный момент на месте преступления работают полицейские, место ограждено.

Как пишет пользователь Facebook Александр Гавриленко, стрельба произошла около 13:45 в Николаеве возле автосалона Техноконтракт на Садовой стрельба

"В салон занесли раненого мужчину. Двое неизвестных мужчин стреляли в другого. Потом занесли в помещение Техноконтракта. По городу перехват. А свободных нарядов нет", - пишет Гавриленко.

По его словам, раненого привезли в БСМП с огнестрельными ранениями головы. Его доставили на автомобиле "Фольцваген туарег" синего цвета. Возможно доставившие вооружены. Стрелявший с места происшествия скрылся. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм. Идет розыск авто на еврономерах.

Скриншот: Facebook/Александр Гавриленко

В Николаеве стреляли в Михаила Титова. Фото: novosti-n.org

Напомним, в Херсонской области солдат застрелил сослуживца из автомата.

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