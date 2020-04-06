Премьер-министра Британии Бориса Джонсона могут лечить при помочи кислородной терапии.

Об этом сообщил анонимный источник в правительстве страны, рассказали сообщает британское издание Daily Mail.

По данным информатора в правительстве, 55-летний Джонсон сейчас находится не в том состоянии, чтобы дышать самостоятельно, потому врачи были вынуждены были применить оксигенотерапию. Лечение подразумевает подачу насыщенного кислородом воздуха непосредственно в легкие пациента.

Накануне министр Британии по делам местного самоуправления Роберт Дженрик сообщал, что Джонсон продолжает удаленную работу из больницы, куда его госпитализировали после обнаружения коронавируса 10 дней назад. Однако симптомы болезни у премьера не ослабли, а температура не снижается уже неделю. По словам врачей, такое состояние Джонсона может привести к пневмонии, что намного опаснее для пациентов в таком возрасте.

Издание отмечает, что во время онлайн-обращения к британцам Джонсон сильно кашлял.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого в конце марта диагностировали коронавирус, госпитализирован в больницу. Причиной называют отсутствие облегчения симптомов после домашнего лечения.

Как сообщала "Страна", заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма с призывом оставаться дома каждой семье в стране. К письму Джонсона также приложена листовка, которая содержит руководство по мытью рук, объяснение симптомов коронавируса, правительственные правила по выходу из дома и советы по защите уязвимых людей.