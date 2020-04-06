Власти Индии решили оборудовать больницы для зараженных коронавирусом в вагонах поездов железной дороги, движение по которой остановлено впервые за 167 лет. Об этом сообщает CNN.

Индийские железные дороги курсируют более 20 тысяч пассажирских поездов в день на междугородних и пригородных маршрутах с 7 349 станций по всей Индии.

Власти распорядились определить вагоны, не оборудованные кондиционерами, которые больше не работают на пассажирских маршрутах, чтобы превратить их в больницы, и подготовить их к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Первые 5000 изоляторов будут готовы в течение двух недель, и, если необходимо, можно будет переоборудовать еще несколько вагонов в течение 48 часов.

Система больниц в Индии еще не перегружена, перепрофилированные поезда могут ослабить некоторую нагрузку, если число пациентов с коронавирусом начнет расти.

По данным Университета Джона Хопкинса, 1 апреля в Индии было зарегистрировано 4288 случаев заболевания Covid-19, в том числе 117 смертей. Этот показатель является относительно небольшим для страны с населением 1,3 миллиарда человек.

Фото: twitter.com

Напомним, что в Индии введен тотальный карантин из-за коронавируса.

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