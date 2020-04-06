В Австрии использование приложения, отслеживающего местоположение граждан по смартфонам, которое внедряют ради ослабления карантинных мер, будет добровольным. Но ограничения все равно постепенно будут сниматься с середины апреля.

Об этом со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца сообщает ORF.

Так, сообщается, что карантинные меры, введенные в стране, рассчитаны до конца апреля. Однако уже в середине месяца разрешать открыть магазины площадью до 400 квадратных метров. После Пасхи начнут открывать федеральные сады (Альпийский сад, Ботанический сад - Ред.). С 1 мая должны заработать все магазины, торговые центры и парикмахерские - но только при строгих мерах безопасности, таких как ношение масок и ограниченное количество покупателей в зале.

Отели и рестораны оставят закрытыми до середины мая. Запрет на массовые мероприятия оставят в силе до конца июня. Решение об ограничениях на лето будет принято в конце апреля.

По словам Курца, Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.

"Но только если все и дальше будут последовательно придерживаться мер... Пасхальная неделя будет решающей", - сказал Курц.

По его словам, граждане Австрии не должны праздновать Пасху в компаниях за пределами своего дома.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Австрии проведут случайное тестирование на коронавирус, чтобы выяснить реальные масштабы заболеваемости.