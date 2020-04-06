Испания, ставшая второй в мире страной по количеству заболевших коронавирусом, заявила о снижении заболевания Covid-19 до показателей двухнедельной давности.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации местного Минздрава, в понедельник, 6 апреля, общее количество заражений достигло 135 тыс. человек. За сутки болезнь поразила 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта.

Помимо этого, уже второй день подряд наблюдается незначительное уменьшение смертности от вируса. Так, в понедельник умерли 637 человек по сравнению с 674 погибшими в воскресенье. Это самый низкий показатель с 24 марта. Всего от коронавируса скончались более 13 тыс. испанцев.

Как мы писали, коронавирус в Испании пошел на спад. Показатели смертности и заболеваемости опускаются до отметок трехнедельной давности.

Как сообщалось, 3 марта Испания обошла Италию и вышла на второе в мире место по числу заразившихся коронавирусом.