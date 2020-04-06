По состоянию на понедельник, 6 апреля, количество официально зараженных коронавирусом народных депутатов достигла восьми человек. Кроме того, часть парламентариев, которые контактировали с ними, продолжают разгуливать по городу.

Об этом сообщил парламентарий от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Борт В.П. (ОПЗЖ), Ватрас В.А. (Слуга народа), Горбенко Р.О. (Слуга народа), Кисилев И.П. (ОПЗЖ), Лукашев А.А. (ОПЗЖ), Рудик С.Я. (внефракционный), Скороход А.К. (внефракционная), Шахов С.В. (Довира)" – говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп рассказал, что зараженная Скороход контактировала со следующими парламентариями: Лерос Г.Б. (Слуга Народа), Васильковский И.И. (Слуга Народа), Вятрович В.М. (ЕС), Южанина Н.П. (ЕС), Санченко А.В. (Слуга Народа), Чийгоз А.З. (ЕС), Саладуха О.В. (Слуга Народа).

Скриншот: t.me/kachuratut

Напомним, нардеп Гео Лерос, который опубликовал видео с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом, пришел на допрос в Службу безопасности Украины. Однако попросил перенести заседание, поскольку его собрались допрашивать по другому делу.

Также "Страна" писала, что 29 марта народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал сети несколько видеороликов, на которых брат главы АП Андрея Ермака обсуждает с собеседниками якобы вопрос назначения на государственные должности. Из-за этого против него открыло дело САП и ГБР.