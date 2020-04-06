Коронавирус в Киеве. Сколько заболевших в каждом районе города
По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом.
Наибольшая концентрация заболевших находится в центре столицы - в Печерском районе (46). За ним следуют Дарницкий (37), Соломенский (36) и Шевченковский (36), Голосеевский (26), Подольский (21). В остальных районах столицы - менее 20 случаев. Об этом сообщается на странице Киевской городской гшосадминистрации в соцсети, где опубликована карта с показателями заболеваемости.
Лабораторно подтверждены случаи в таких районах Киева:
- Голосеевский - 26
- Дарницкий - 37
- Деснянский - 16
- Днепровский - 16
- Оболонский - 20
- Печерский - 46
- Подольский - 21
- Святошинский - 13
- Соломенский - 36
- Шевченковский - 36
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве опредились с судьбой лифтов в многоэтажках города во время пандемии коронавируса.
Также мы сообщали, что полиция Киева задержала спортсмена, который хотел доплыть до Гидропарка.