По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом.

Наибольшая концентрация заболевших находится в центре столицы - в Печерском районе (46). За ним следуют Дарницкий (37), Соломенский (36) и Шевченковский (36), Голосеевский (26), Подольский (21). В остальных районах столицы - менее 20 случаев. Об этом сообщается на странице Киевской городской гшосадминистрации в соцсети, где опубликована карта с показателями заболеваемости.

Лабораторно подтверждены случаи в таких районах Киева:

Голосеевский - 26

Дарницкий - 37

Деснянский - 16

Днепровский - 16

Оболонский - 20

Печерский - 46

Подольский - 21

Святошинский - 13

Соломенский - 36

Шевченковский - 36

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве опредились с судьбой лифтов в многоэтажках города во время пандемии коронавируса.

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