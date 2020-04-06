Парки Киева закрыты на карантин из-за коронавируса. Фото: facebook.com

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 267 случаев заболевания коронавирусом.

Наибольшая концентрация заболевших находится в центре столицы - в Печерском районе (46). За ним следуют Дарницкий (37), Соломенский (36) и Шевченковский (36), Голосеевский (26), Подольский (21). В остальных районах столицы - менее 20 случаев. Об этом сообщается на странице Киевской городской гшосадминистрации в соцсети, где опубликована карта с показателями заболеваемости.

Лабораторно подтверждены случаи в таких районах Киева:

  • Голосеевский - 26
  • Дарницкий - 37
  • Деснянский - 16
  • Днепровский - 16
  • Оболонский - 20
  • Печерский - 46
  • Подольский - 21
  • Святошинский - 13
  • Соломенский - 36
  • Шевченковский - 36

карта распространения коронавируса в Киевеинфографика по числу зараженных коронавирусом в Киеве

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве опредились с судьбой лифтов в многоэтажках города во время пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что полиция Киева задержала спортсмена, который хотел доплыть до Гидропарка.

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