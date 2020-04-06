В Николаеве есть тесты на выявление коронавируса, однако исследований проводится очень мало.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета в понедельник, 6 марта.

Как отмечается, по состоянию на 5 апреля в учреждения здравоохранения поступило 1250 быстрых тестов, из которых 300 получено в качестве благотворительной помощи; 800 штук - из областной базы спецмедснабжения и 150 шт - от ООО СП Нибулон.



Кроме того, со вчерашнего дня быстрые тесты есть во всех ЦПМСД и стационарах города в количестве 1224 шт. Сейчас использовано 26 быстрых тестов, проведено 26 обследований - все ответы отрицательные.



Николаевский областной лабораторный центр обследовал на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 61 человека - все имеют отрицательный результат.



Областной лабораторный центр обеспечен материалами для обследования методом ПЦР до 1400 человек. Продолжительность одного обследование до восьми часов.



По словам мэра города Александра Сенкевича, пока тесты на коронавирус делают не всем желающие, а только тем, кто имеет соответствующие симптомы.



Отметим, что Николаевская область - пока единственный регион, где не зарегистрировали ни одного случая Covid-19.

Напомним, в Украине, по данным на утро 6 апреля, зафиксировано уже 1 319 случаев коронавирусной болезни. При этом вчера вечером в стране таких случаев было - 1308.

Как сообщалось, в Минздраве назвали критическое для медицины количество заболевших коронавирусом.