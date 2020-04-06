В Китае за сутки зафиксировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом. Почти все из них были завезены, половина - из России.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Известно, что в 31 провинции страны за сутки нашли зараженных коронавирусом, из которых все пациенты, кроме одного, заразились за границей. Кроме того, зафиксировано 78 новых случаев "бессимптомного" COVID-19. Также за день появилось 10 подозрений на коронавирус, один зараженный пациент скончался. Всего в Китае насчитывается 951 случай "завезенного" коронавируса.

По информации Reuters, 20 заболевших из 38 прибыли в северо-восточную провинцию Хэйлунцзян из России. Граждане КНР прилетели из Москвы во Владивосток и поехали в Китай наземными путями.

Кроме того, известно о 114 пациентах, которых выпустили из больницы после выздоровления. Также освободили из-под врачебного наблюдения 2151 граждан, которые контактировали с зараженными.

По состоянию на 6 апреля в Китае выписаны из больниц 77 078 пациентов, переживших коронавирус из 81 708. Не пережили эпидемию 3332 человека. Продолжают лечение 1299 человек, из них 265 находятся в тяжелом состоянии. 16 154 пациентов находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. В то же медики наблюдают за состоянием 1047 пациентов с "бессимптомным" коронавирусом.

Напомним, в Китае прохошел общенациональный траур по жертвам Covid-19, когда по всей стране включили сирены воздушной тревоги и приспустили государственные флаги в знак траура.

Как сообщалось ранее, "Страна" собрала десять главных фактов о коронавирусной инфекции, актуальных на сегодняшний день.