Доплаты медицинским работникам, которые занимаются лечением и недопущением распространения коронавируса в Украине, хотят переложить на местные бюджеты.

Об этом свидетельствует письмо Минздрава, адресованное главам областных и Киевской городской государственной администрации, которое оказалось в распоряжении "Страны".

"Для обеспечения исполнения приказа №145 просим пересмотреть соответствующие местные бюджеты, принять решения о выделении дополнительных средств на установление доплат медицинским и другим работникам из местных бюджетов и отослать копии этих решений Министерству охраны здоровья Украины", - сказано в документе.

Отметим, что с марта некоторые врачи, а также другие работники, имеющие дело с Covid-19, должны получать доплату в размере трех должностных окладов (речь идет о повышении не зарплаты, а окладов, которые, как правило, значительно меньше, чем сумма, получаемая врачами на руки).

Фото: "Страна"

Между тем, Кабмин предлагал создать в Украине стабилизационный фонд размером 103,9 миллиарда гривен, который, по задумке правительства, должен помочь пройти Украине коронавирусный кризис. А выплаты медикам все равно хотят переложить на местные бюджеты.

А Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" и без этого утверждает, что предложенные Кабмином изменения в налоговый и бюджетный кодексы лишат общины жизненно важных ресурсов, и они останутся без денег.