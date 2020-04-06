Киевские правоохранители задержали двух человек за попытку нарушить карантин и пробраться на территорию Гидропарка. Один из них был без маски, а второй – без документов.

Об этом говорится в сообщении полиции в Facebook.

"Правонарушителей доставили в Днепровское управление полиции для установления всех обстоятельств этого происшествия. В дальнейшем админматериалы будут направлены в суд с целью принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.

Уточним, что на обеих мужчин составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины (нарушение правил карантина людей). Если их вину докажут, им придется заплатить 17 000 гривен штрафа.

Скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее мы писали, что в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, произошел конфликт. Туда пришли некие люди и требовали пропустить их. Они утверждали, что их передвижение ограничивают незаконно.

После этого один из спортсменов решил доплыть до Гидропарка. Однако на береге его уже ждали 10 правоохранителей.

Также мы ведем онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля - в день, когда в силу вступили ужесточенные карантинные меры.