Во вторник, 7 апреля, когда православные украинцы будут отмечать Благовещение, обещают солнечный и теплый день со слабым ветром. Разве что в Крыму и в Приазовье ветер ожидается порывистым, иногда и сильным. В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице прогреется до +16, 17 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Антициклон прочно стоит над Украиной, поэтому об осадках, хоть маленьких, хоть значительных, не говорится.

Температура воздуха в Европе высшей окажется на континентальной части. Потому север традиционно холоднее, а юг Европы будет обдувать прохладный воздух непрогретых с зимы морей.

В Украине ближайшей ночью температура еще побудет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, однако уже днем ​​потеплеет до +12...+18 градусов. На востоке воздух днем ​​предполагается свежее, +9...+13 градусов. А вот на Западе ожидается до +15...+20 градусов.

В Киеве 7 апреля, на Благовещение, будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице завтра прогреется до +16...+17 градусов. В ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится. А вот в пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди.

"Очень хочется, чтобы этот прогноз сбылся, потому что скоро придется идти во двор - листочки на сирени протирать от пыли. А пока - солнце, тепло, очень сухая погода и усиленные карантинные мероприятия. Терпение, здоровья, травяного чая", - написала синоптик Наталья Диденко.

Погода 7 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что 6 апреля в Украину придет настоящее тепло.

А тем временем в квартирах киевлян уже отключили отопление, об этом сообщал мэр города Виталий Кличко.