Изучив поведение украинцев во время карантина, социологи пришли к выводу, что жители страны поделились на пять групп: гедонисты, домоседы, любители пообщаться, стремящиеся к саморазвитию и те, кто больше всего времени тратит на отдых.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 1 и 2 апреля опросили 1300 респондентов. У них узнали, чем они стали чаще заниматься во время карантина. Оказалось, что респонденты, как правило, выбирали близкие между собой активности: те, кто стал больше заниматься спортом, тратят время и на чтение; те, кто уделяет больше времени на общение с друзьями и родственниками, чаще выходят на прогулки.

Так, всего социологи выделили пять групп украинцев, исходя из их активности на карантине:

Те, кто больше времени пытается посвятить саморазвитию (спорт, хобби, чтение, обучение);

Те, кто стал больше отдыхать (просмотр фильмов, сериалов, еда, сон, музыка);

Гедонисты (чаще совершают онлайн-покупки, заказывают готовую еду, употребляют алкоголь и занимаются сексом);

Те, кто стал больше уделять времени коммуникации (общение с друзьями и родственниками, прогулки на свежем воздухе);

Те, кто больше времени уделяет домашним делам (уборка, приготовление еды, просмотр новостей).

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, социологи также выяснили, что на карантине украинцы чаще испытывают радость и волнение, чем гнев и страх.