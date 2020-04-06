Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, опубликовавший запись с братом главы ОП Денисом Ермаком, где он обсуждает незаконные назначения на госдолжности, в понедельник явился на допрос в СБУ, где ему объявили об объединении уголовного производства по признакам незаконного приобретения, сбыта или использования специальных техсредств получения информации с проведением по признакам мошенничества.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил адвокат Лероса Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 06.04.2020, Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство №22020000000000065 открытое по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Во время допроса было сообщено, что это уголовное дело объединили с уголовным производством №22020000000000066 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество)", - написал он.

Он отметил, что Лерос и его защита приняли решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК (порядок осуществления вызова в уголовном производстве).

"Гео на данный момент не отказывается свидетельствовать. Но нам не понятна логика (назовем это так), по которой и СБУ, и ГБР вызывают на допрос в деле с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК", - написал Найем.

Скриншот: Facebook/Маси Найем

Напомним, в конце прошлого месяца нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос разместил в соцсетях несколько видеозаписей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака.

После этого руководство САП возбудило уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

В ответ ГБР возбудило уголовное дело по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.

3 апреля Лерос пришел в ГБР по делу о пленках Ермака, но его адвокаты затребовали перенести допрос. Однако как только допрос начался, защита нардепа потребовала о его переносе.

В тот же день НАБУ более 2 часов допрашивало брата Ермака по пленкам Лероса. Адвокат рассказал подробности.