В пульмонологическом отделении центральной городской клинической больницы Ужгорода от пневмонии лечились четыре пациента, у которых обнаружили коронавирус. Их перевели в инфекционную больницу города.

Об этом сообщил в Facebook городской совет Ужгорода.

"Образцы были доставлены в ГУ "Закарпатский областной лабораторный центр МОЗ Украины", результаты исследования оказались положительными. Больных перевели в областную инфекционную больницу", - указано в сообщении.

После обнаружения болезни у пациентов, мобильная бригада проверила на коронавирус 17 медиков центральной больницы, в которой лечились инфицированные. Среди них струдники приемного отделения, лаборатории и врачи из пульмонологического отделения, которые контактировали с зараженными пациентами и их биоматериалами.

Пока обрабатываются тесты медиков, контактировавших с больными, врачей отправили домой на самоизоляцию. Состояние их здоровья контролируют семейные врачи. Также мобильная бригада планирует взять образцы биоматериаловв у сотрудников поликлиники, с которыми ранее контактировали пациенты с коронавирусом.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирусом могут заболеть 10-12 тысяч украинцев. Это допустимый максимум для медицины, но не предел для распространения болезни.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 6 апреля, в Киеве коронавирус выявили у 22 человек. Девять из них лечатся на стационаре, остальные - на самоизоляции. Среди заболевших коронавирусом за последние сутки оказались два врача и даже 8-летний мальчик. Четыре больных обнаружили в Киево-Печерской Лавре.