В Киеве патрульная полиция задержала пьяной за рулем мажорку, которая похвасталась в соцсетях, что за 6 лет езды за рулем у нее не было "ни одного косяка". Девушка Анна большая любительница разгонять зарегистрированный на ее маму "Мерседес" до 200 км в час, при этом делать селфи и публиковать видео в соцсетях. В ночь на 3 апреля Анна, в очередной раз лихача на мамином авто, не остановилась по требованию полицейских. Им пришлось пуститься в погоню и остановить мажорку, которая оказалась нетрезвой. Об этом в соцсети написал замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook. По его словам, девушка мчала на "Мерседесе" на скорости 200 км и одновременно снимала селфи.

"Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на "Мерседесе", зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов", - написал Геращенко и провел аналогию с печально известной харьковчанкой Еленой Зайцевой, которая отбывает 10-летнее заключение за совершение ДТП с многочисленными жертвами.

Также Геращенко опубликовал отрывки из селфи задержанной. Она рассказала на камеру своим подписчикам, что "какие-то колхозники" устроили в соцсетях в ее адрес волну хейта за быструю езду и пригрозили ей, что она "раз@ебется".

"Ребята, если я и раз@ебусь, то это будет где-то на трассе, когда мне будет лет 100, хотя я не планирую так долго жить, и вы раз@ебетесь вместе со мной, мои хорошие. Вот прямо отвечаю, зуб даю. Так будет с теми, кто попадет под мои колеса, я вот так вот накручиваю", - рассказала за рулем Анна.

Также она заявила, что прекрасно знает правила дорожного движения.

"А если я их вдруг не знаю, то их знают те люди, которых знаю я, которые знают меня", - добавила мажорка.

Ранее "Страна" писала о том, что виновников смертельного ДТП на Сумской в Харькове Зайцеву и Дронова суд обязал полностью отбыть 10-летний срок заключения.

Также мы сообщали, что украинские мажоры хотели провести карантин в Вене, и соврали родителям, что дипломаты не пустили их на самолет.