Полиция Киева задержала спортсмена, который хотел доплыть до Гидропарка. Видео
Киевские правоохранители задержали мужчину, который решил доплыть до Гидропарка после того, как его не пустили туда на спортивную площадку. Полиция ждала его у берега, после чего вывела за территорию острова.
Об этом сообщает NewsOne.
Так, после словесной перепалки и попытки попасть в Гидропарк через пешеходный мост, которая закончилась неудачей, спортсмен решил пробраться туда вплавь. Однако на береге его уже ждали около 10 правоохранителей.
Задержание спортсмена: facebook.com/bogdan.aminov
Сразу после того, как он вышел из воды, правоохранители задержала его и вывела за территорию острова.
Уточняется, что всего правопорядок возле территории Гидропарка обеспечивают 30 полицейских.
Видео: YouTube/Newsone
Ранее мы писали, что в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, произошел конфликт. Туда пришли некие люди и требовали пропустить их. Они утверждали, что их передвижение ограничивают незаконно. В результате, нескольких из "активистов" задержала полиция.
Напомним, что "качки" с Гидропарка не собираются соблюдать карантин и готовы драться с полицией.
Также мы ведем онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля - в день, когда в силу вступили ужесточенные карантинные меры.