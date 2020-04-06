Киевские правоохранители задержали мужчину, который решил доплыть до Гидропарка после того, как его не пустили туда на спортивную площадку. Полиция ждала его у берега, после чего вывела за территорию острова.

Об этом сообщает NewsOne.

Так, после словесной перепалки и попытки попасть в Гидропарк через пешеходный мост, которая закончилась неудачей, спортсмен решил пробраться туда вплавь. Однако на береге его уже ждали около 10 правоохранителей.

Задержание спортсмена: facebook.com/bogdan.aminov

Сразу после того, как он вышел из воды, правоохранители задержала его и вывела за территорию острова.

Уточняется, что всего правопорядок возле территории Гидропарка обеспечивают 30 полицейских.

Видео: YouTube/Newsone

Ранее мы писали, что в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, произошел конфликт. Туда пришли некие люди и требовали пропустить их. Они утверждали, что их передвижение ограничивают незаконно. В результате, нескольких из "активистов" задержала полиция.

Напомним, что "качки" с Гидропарка не собираются соблюдать карантин и готовы драться с полицией.

Также мы ведем онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля - в день, когда в силу вступили ужесточенные карантинные меры.