Во время карантина 8% украинцев стали чаще заниматься сексом. Любопытно, что среди них 13% мужчин и всего 5% женщин.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 1 и 2 апреля опросили 1300 респондентов старше 18 лет. Оказалось, что 21% опрошенных не занимаются сексом на карантине. Интимная жизнь 58% респондентов не изменилась, 14% имеют секс реже. 8% - напротив, чаще.

Любопытно, что чаще заниматься сексом стали 13% мужчин и всего 5% женщин. Не ведут половую жизнь 27% женщин и 13% мужчин.

Также оказалось, что чаще занимаются сексом на карантине представители младших возрастных групп (18-39 лет). А вот наличие работы на этот фактор никак не влияет.

Кроме того, социологи отмечают, что те, кто стал чаще заниматься сексом, больше других испытывают удивление и радость и значительно меньше - грусть.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, по данным социологов, в Украине на карантине женщины чаще смотрят новости и готовят, а мужчины занимаются спортом, спят и пьют.