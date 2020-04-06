Главным полем битвы между сторонниками и противниками карантина неожиданно стала киевская качалка под открытым небом. Она расположена в столичном Гидропарке.

Здесь журналисты на днях увидели десятки занимающихся людей, что было нарушением карантина.

Узрев, что их снимают, спортсмены поняли, чем это может закончиться: спортзал под открытым небом просто закроют. И самые активные из них попытались силой и угрозами выгнать корреспондентов.

Инцидент закончился полицией и задержанием: качка-атошника, который кошмарил девушку-журналистку, будут судить.

Но на этом история только начиналась - в первый день новых карантинных мер качалку в Гидропарке оцепила полиция. И, как оказалось, не зря: утром туда пытались прорваться двое активистов, которые начали толкаться с полицией, а потом был задержаны.

А днем жадные до нагрузок киевляне сделали попытку №2 - добраться до спортплощадки вплавь. Появилось видео феерического задержания голого мужчины в Гидропарке, который вышел из вод Днепра, чтобы пробраться в скандальную качалку и потренироваться.

В этой спецоперации приняло участие порядка десяти стражей закона.

Как видим, это место чем-то неуловимо притягивает столичных качков. Разберемся, что известно о культовой качалке на Гидропарке.

Привет из 60-х. Что известно о качалке в Гидропарке

Таких открытых спортзалов в мире не так много. Это отмечала еще британская Daily Mail, которая выпустила об нем специальный репортаж. "Самая суровая качалка в мире", - вынесло свой вердикт издание.

Расположена она на Долобецком острове посреди Днепра.

Здесь около 200 еще советских тренажеров. Основан открытый зал был еще в 1966 году киевским ученым Юрием Куком, сотрудником Института кибернетики.

Преимущества очевидны: в парке можно и покачаться, и побегать, и поплавать в Днепре. И все это бесплатно. Снаряды прикованы цепями, чтобы не утащили сборщики металлолома. Но это лишь подчеркивает брутальный характер спортплощадки. В которой кстати 10 тысяч квадратных метров.

Есть тут и боевая секция: вместо боксерских мешков здесь нанизанные на цепь автомобильные шины.

Все максимально по-спартански. Никакой мягкой обивки на тренажерах - только голое дерево. Спортсмены подкладывают под спину полотенце, чтобы позаниматься. А некоторые и этим не заморачиваются.

Брутальность обстановки оценил как-то приехавший сюда легендарный американский бодибилдер Рони Колеман.

Модель развития качалки простая - вход бесплатный, но поощряется вносить свою лепту: не деньгами, но снарядами и тренажерами.

Карантин и спорт

В столице все спортклубы закрылись еще в середине марта. А в конце месяца в Киеве заявили, что запрещен доступ и на уличные спортивные площадки. Их даже опечатали полосатой лентой и повесили таблички. Однако по факту никаких документальных запретов власть не издавала. И народ продолжал заниматься.

Тем более, что спорплощадки были в каждом дворе. И особого аншлага на них не наблюдалось: одномоментно занималось от силы 2-3 человека. А то и вообще никого.

Но с 6 апреля спорт на площадке внесли официально в разряд запретов, а значит, за это теперь могут оштрафовать на 17 000 гривен минимум.

Это вызвало большое недоумение у многих. Ведь спорт на открытом воздухе, тем более негрупповой, в той же Европе почти нигде не запрещен. Парки для пробежек, турники - все работает в большинстве стран ЕС, где коронавирус бушует куда сильнее.

С чего это запретили в Украине, где статистика по заболевшим достаточно спокойная - власти не объясняют. Либо скрывая истинные цифры эпидемии, либо опасаясь, что не смогут справиться даже с малейшей вспышкой коронавируса из-за угробленной медицины.

В итоге украинцев постепенно загоняют на все более жесткую изоляцию. Которую, как показало сегодняшнее утро, мало кто соблюдает.

А в качалке Гидропарка вообще начались бои за единственный открытый в столице спортивный зал.