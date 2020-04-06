Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что коронавирусом могут заболеть 10-12 тысяч украинцев. Это допустимый максимум для медицины, но не предел для распространения болезни.

Об этом в понедельник, 6 апреля, он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Все сейчас делается для того, чтобы не было пика заболеваемости, когда мы будем не в состоянии оказывать квалифицированную медицинскую помощь в связи с перегрузкой системы здравоохранения. На сегодня у нас есть 1207 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые работают. Недостаток, который мы пытаемся покрыть, - это 347 штук. Но главная наша цель - как можно меньше людей, которые будут нуждаться в этих аппаратах", - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, непосильной нагрузкой на систему здравоохранения в стране станет ситуация, если заболевших коронавирусом будет 10-12 тысяч.

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, в Киеве коронавирус выявили у 22 человек. Девять из них лечатся на стационаре, остальные - на самоизоляции. Среди заболевших коронавирусом за последние сутки оказались два врача и даже 8-летний мальчик. Четыре больных обнаружили в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщала "Страна", если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ограничить движение на автомобилях, в том числе в Киеве. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.