Во время карантина, введенного в стране из-за коронавируса, украинцы чаще других эмоций испытывают радость, заинтересованность и волнение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи опросили 1300 респондентов старше 18 лет, исследование проводилось 1 и 2 апреля. Оказалось, что опрошенные во время карантина чаще всего испытывают радость и заинтересованность либо волнение. Менее выражены - удивление, гнев, печаль и страх. Еще менее выражены - отвращение, чувство вины, стыд и безразличие.

При этом любопытно, что представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других испытывают радость и равнодушие. Молодежь (30-39 лет) - гнев. Опрошенные среднего возраста чаще испытывают удивление. При этом старшие респонденты реже других испытывают безразличие неприязнь, и удивление.

В ходе исследования выяснилось, что женщины чаще мужчин испытывают радость, удивление, интерес и волнение, чувство вины и печаль. Мужчины - равнодушие, неприязнь и гнев.

Эмоции, которые испытывают украинцы во время карантина, по данным социологов, зависят и от того, как изменилась их активность. Так, те, кто больше употребляет алкоголь, чаще испытывают страх, неприязнь, гнев, удивление и печаль. Те, кто стал реже общаться с друзьями и близкими (а это 42% опрошенных), чаще испытывают грусть и гнев. Зато те, кто чаще общается с друзьями, чаще других испытывают радость.

Между тем, респонденты, которые стали чаще заниматься сексом и делать онлайн-покупки, больше других испытывают удивление и радость и значительно меньше грусть. Те, кто стал больше спать, чаще чувствуют безразличие.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день, когда ужесточились карантинные правила.

Также мы писали, что украинцы больше боятся экономического кризиса, чем коронавируса.