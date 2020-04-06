За время действия карантина украинский бизнес начал стремительно падать. При таких условиях большую опасность для украинцев несет не риск смерти от коронавируса, а глубокий экономический кризис.

Об этом сообщает сервис поиска данных в государственных реестрах "Опендатабот" на своей странице в Facebook.

"Украина не знает, как надолго затянется карантин, потому что мы не знаем, для чего именно мы тянем время. У нас до сих пор нет данных относительно того, какое количество тяжелых больных могут одновременно принять наши медики и какой она должна быть, чтобы ослабить карантин", - говорится в сообщении.

Тем временем украинский бизнес стремительно падает:

Количество новых вакансий уменьшилось в два раза.

Обороты ресторанов уменьшились в 5 раз.

Количество поездок на такси упало на 70%.

Стоимость аренды недвижимости упала в три раза.

Как отмечает сервис, мелкий бизнес уже исчерпал запас выносливости, а средний исчерпает его в течение нескольких следующих недель.

"При таких условиях для украинцев большей опасностью станет не риск смерти от коронавируса, а бедность, голод, мародерство и разбой. Мы начали собирать данные об украинском бизнесе во время карантина. Эти данные также должны приниматься во внимание, при принятии решений относительно карантина", - отметили в сервисе.

Скриншот: Facebook/Opendatabot

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступают в силу дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Ранее "Страна" подробно писала, как коронавирусный кризис поменяет украинский рынок труда.