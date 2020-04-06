Во время карантина, который завершится не ранее 24 апреля, украинцы стали больше следить за новостями, смотреть фильмы и сериалы, заниматься саморазвитием, готовкой и уборкой. При этом женщины чаще проводят время на кухне, а мужчины больше пьют и занимаются спортом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 1 и 2 апреля опросили 1300 респондентов старше 18 лет. Оказалось, что почти половина из них (49%) стала чаще смотреть новости. Еще 38% респондентов отметили, что карантин позволил им чаще смотреть фильмы и сериалы. 35% опрошенных больше убирают дома, а 32% уделяют больше времени приготовлению еды.

Около четверти украинцев отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби, читать книги или заниматься спортом.

А вот прогулкам на свежем воздухе 47% респондентов стали уделять меньше времени, чем раньше. При этом около 40% опрошенных заявили, что реже общаются с друзьями. Каждый пятый украинец вынужден был ограничить общение с родными и близкими и занятия спортом.

Скриншот: ratinggroup.ua

Любопытно, что в гендерном соотношении женщины стали уделять больше времени готовке и просмотру новостей. Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины, которые сейчас на карантине и не ходят на работу.

Скриншот: ratinggroup.ua

В возрастном разрезе представители младшей возрастной категории (18-29 лет) чаще других просматривают фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом. Вследствие карантина приготовлением еды стали чаще заниматься люди до 40 лет. А представители возрастной группы до 40 лет чаще других указывали на свои ограничения прогулок на свежем воздухе, чем другие.

Скриншот: ratinggroup.ua

Согласно исследованию, респонденты, которые не ходят на работу (не работают или работают удаленно) значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине вступили в силу новые правила карантина, "Страна" ведет онлайн-репортаж.

Также мы писали, что по данным на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.