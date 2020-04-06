6 апреля стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома. Их будут транслировать с 10:00 с понедельника по пятницу на украинских каналах (для каждого класса определенный канал - Ред.). Кроме того, видео будет доступно на youtube-канал МОН и сервисе MEGOGO.

В описании под видео учителя будут оставлять домашние задания и ссылки на электронные варианты учебников.

Собрали расписание уроков онлайн школы для 5-11 классов, а также посмотрели, как прошел первый школьный теледень.

Как прошел первый день

Уроки записывают 40 учителей из Киева. Съемки проходят в Новопечерской школе в центре столицы. В них приняли участие украинские спортсмены, телеведущие, певцы. Они присутствуют на уроках и отвечают на вопросы учителей. В среднем записи длятся 20-30 минут.

5 класс сегодня походил отнимание десятичных дробей и предлоги места на английском.

6 классу рассказывали про транспорт на английском языке, уравнения - на математике, хвощи и плауны - на биологии.

У 7-классников на уроке английского было два телеученика - спортсмен и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк и актер студии "Мамахохотала" Женя Янович. Последний рассказал, что во время глобализации два главных языка для украинцев: украинский и английский.

8 класс изучал времена глаголов на английском, гетманщину времен Ивана Мазепы и квадратные уравнения.

9 классу рассказывали про сложные предложения на уроке украинского, общественно-политическую жизнь в Украине в 60-80-х годах ХХ века, геометрическую прогрессию и пищевую промышленность Украины.

10 класс узнал о морфологической норме существительного, производной функции, парообразовании и правовом статусе украинских земель в составе Польши. Учениками на уроке истории были украинские блогеры.

У 11 класса сегодня было четыре урока и две физкульт-разминки: украинский язык, алгебра, физкультура, физика, история Украины. Телеучителя рассказывали про основные правила комбинаторики, квантовые свойства света, а также про перестройку в СССР.

Один-два раза в день, в зависимости от количества уроков их разбавляют пятиминутками физкультуры - руханками. Для всех классов записали один вариант физкультминутки. В первый день телеуроков гостями руханки стали украинские хореографы Женя Кот, известный по шоу "Танцы со звездами" и его супруга Наталья Татаринцева. Школьникам предложили сделать несложную разминку под песню украинской исполнительницы Светланы Тарабаровой.

В сети уже обсуждают первые телеуроки. Например, журналист Игорь Ляшенко назвал ужасом с оценочными суждениями урок истории для 11 классов, на котором рассказывали о перестройке.

"Учительница начинает урок со слов: "Мы сейчас поговорим о непростом периоде, сложных годах перестройки. События тех времен вызывают огромные дискуссии"... Во-первых, с исторической точки зрения те годы отнюдь не были непростыми или сложными. Не было ни голода, ни войны. Даже бедности не было. В те годы все имели работу, определенную зарплату, жилье. А 2 кг сахара в месяц на человека по карточкам, дороговизну брюк и бытовые неурядицы трудно считать историческим признаком "сложных лет" - пишет Ляшенко.

Расписание онлайн-уроков для всех классов

5 класс. Телеканалы "112 Украина", "Плюс-Плюс".

Понедельник: Английский язык, Математика, Физкультура

Вторник: Украинский язык, Математика, Физкультура

Среда: Украинский язык, История, Физкультура, Английский язык

Четверг: Украинский язык, Математика, Физкультура

Пятница: Английский язык, Математика, Физкультура

6 класс. Телеканала NewsOne, Zoom.

Понедельник: Английский язык, Математика, Физкультура, Биология.

Вторник: Украинский язык, Математика, Физкультура, География.

Среда: Английский язык, Математика, Физкультура, История.

Четверг: Украинский язык, Математика, Физкультура, Биология.

Пятница: Украинский язык, История, Физкультура, Английский язык, География.

7 класс. Телеканал Zik.

Понедельник: Английский язык, История, Физкультура, Математика, География, Физкультура.

Вторник: Украинский язык, Математика, Физкультура, Биология, Физика, Физкультура.

Среда: Английский язык, Математика, Физкультура, Химия, География, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, История, Физкультура, Физика, Биология, Физкультура.

Пятница: Украинский язык, Математика, Физкультура, Английский язык, Химия, Физкультура.

8 класс. Телеканалы Индиго, УНИАН.

Понедельник: Английский язык, История Украины, Физкультура, Алгебра, География, Физкультура.

Вторник: Украинский язык, Геометрия, Физкультура, Биология, Физика, Физкультура, История.

Среда: Английский язык, Алгебра, Физкультура, Химия, География, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Геометрия, Физкультура, Всемирная история, Физика, Физкультура.

Пятница: Химия, Английский язык, Физкультура, Биология.

9 класс. Телеканалы Рада, UA: Культура.

Понедельник: Украинский язык, Алгебра, Физкультура, Английский язык, История Украины, Физкультура, География.

Вторник: Украинская литература, Геометрия, Физкультура, Биология, Физика, История Украины, Физкультура, Биология.

Среда: Английский язык, Алгебра, Физкультура, География, Химия, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Геометрия, Физкультура, Физика, Всемирная история, Физкультура.

Пятница: Биология, Украинская литература, Физкультура, Химия, Английский язык, Физкультура.

10 класс. Телеканалы Рада, UA: Перший.

Понедельник: Украинский язык, Алгебра, Физкультура, Физика, История Украины, Физкультура.

Вторник: Украинская литература, Физика, Физкультура, История Украины, Биология, Физкультура, География.

Среда: Английский язык, Геометрия, Физкультура, Химия, География, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Физика, Физкультура, Английский язык, Всемирная история, Физкультура.

Пятница: Украинская литература, Алгебра, Физкультура, Английский язык, Химия, Физкультура, Биология.

11 класс. Телеканал М1.

Понедельник: Украинский язык, Алгебра, Физкультура, Физика, История Украины, Физкультура.

Вторник: Украинская литература, Биология, Физкультура, История Украины, География, Физкультура.

Среда: Английский язык, Геометрия, Физкультура, Химия, Биология, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Физика, Физкультура, Английский язык, Всемирная история, Физкультура.

Пятница: Украинский язык, Физика, Физкультура, Химия, Алгебра, Физкультура.

Ранее в МОН разработали два варианта проведения ВНО и вступительной кампании в 2020 году.

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