Двое неизвестных распылили газ в лицо блогеру во время съемки нарушений парковки. Инцидент произошел в субботу, 4 апреля, в Черкассах возле крупного торгового центра. Пострадавший блогер и автор популярного среди жителей Черкасс проекта "Останови гуся" Виктор Волынец получил серьезные ожоги кожи лица и глаз.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Национального Союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По его словам, в НСЖУ осуждают нападение и оказывают пострадавшему юридическую помощь.

"Виктор Волынец проводил съемку для новой серии "Останови Гуся" - проекта о культуре на дорогах и о соблюдении гражданами правил дорожного движения - на парковке ТРЦ "Депо" в Черкассах. В частности, общался с водителями о правилах парковки, соблюдении правил, на которые указывают дорожные знаки, например "стоянка для автомобилей водителей с инвалидностью". Примерно в 15 часов 4 апреля к блогеру подошли двое неизвестных и, препятствуя съемкам, совершили нападение на Виктора Волынца, распылили едкий газ в лицо. Виктор получил ожоги кожи лица и глаз и был вынужден обратиться к врачам за помощью", - говорится в сообщении.

Пострадавший посетовал на безразличие к происходившему со стороны охранников торгового центра, которые отказались оказывать помощь Виктору, когда он, по его словам, "весь красный в соплях и слезах наощупь зашел в ТЦ".

"Сразу как меня задули, я пошел за помощью, потому что отбиваться или залить их в ответ не мог. Я просил охрану, чтобы вызвали полицию, потому что на меня напали. Также просил, чтобы купили молока (его используют для нейтрализации слезоточивого газа - Ред.), я не мог. Я услышал ответ - "я на посту - не могу отойти". А когда через несколько минут пришли товарищи, которых я сразу попросил купить молока, то охранники еще и сказали, что я "пранкер" и "пусть тебе твои друзья вызывают скорую и полицию" - цитирует Томиленко пострадавшего блогера.

Уточнется, что пострадавший от нападения все-таки вызвал полицию на место инцидента для фиксации обстоятельств правонарушения и подал заявление в Черкасский отдел полиции.

"Виктор Волынец в заявлении отмечает, что осуществляет независимую журналистскую деятельность, поэтому преступные действия против него просит квалифицировать как нападение на журналиста", - написал глава НСЖУ и добавил, что адвокат и секретарь НСЖУ Валерий Макеев консультирует пострадавшего по вопросам взаимодействия со следствием и находится на контакте с представителями Национальной полиции.

Отмечается, что проект "Останови гуся" - является популярным среди жителей Черкасс, который поднимает проблему низкой культуры граждан на дорогах.

"Тема общественно значимая, которая интересует широкую аудиторию. Поэтому блогер однозначно осуществляет журналистскую деятельность, за препятствование которой предусмотрена значительная ответственность", - добавил Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ потребовали оперативного расследования нападения на журналистов канала ZIK в киевском Гидропарке.

Также мы сообщали, что прокуратура сообщила о подозрении напавшему на журналистов канала ZIK в Киеве атошнику.