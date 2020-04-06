Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов утверждает, что в связи с распространением коронавируса в Украине, Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об амнистии украинцев, которые отбывают наказания за незначительные преступления.

Слова чиновника приводит "Закон и Бинес".

"Общемировая практика последних нескольких недель показывает готовность отдельных государств принять неотложную амнистию лиц, которые отбывают наказание за малозначительные преступления или срок отбывания наказания которых подходит к концу. Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать", - сказал Андрей Смирнов.

При этом чиновник утверждает, что людей, вина которых еще не доказана, следует поместить под принудительный карантин, а не под стражу. Это поможет бороться с эпидемией коронавируса.

"Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, которые обоснованно подозреваются в насильственных преступлениях и преступлениях, которые посягают на территориальную целостность и против безопасности государства. Вместе с тем, не следует забывать, что закон дает возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло до 1 319 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 6 апреля, в день вступления в силу новых правил карантина.