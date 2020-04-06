В воскресенье, 6 апреля, в Киеве коронавирус выявили у 22 человек. Девять из них лечатся на стационаре, остальные - на самоизоляции.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

"За прошлые сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодняшний день в столице уже 267 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – 2 медика", - сообщил Кличко.

По словам главы столицы, среди заболевших коронавирусом за последние сутки оказались два врача и даже 8-летний мальчик. Четыре больных обнаружили в Киево-Печерской Лавре

О заболевших - в начале ролика. Видео: Facebook / Виталий Кличко

Сейчас в городе работают 28 мобильных групп, которые приезжают на вызовы о подозрениях на коронавирус. Известно, что в Киеве от болезни умерло четыре человека.

Напомним, утром в понедельник, 6 апреля, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, начался конфликт. Туда пришли некие люди и требуют пропустить их. Говорят, что ограничивать передвижение незаконно.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины обнародовал номера региональных горячих линий, куда украинцы могут обратиться в случае возникновения вопросов, связанных с коронавирусом и, соответственно с карантином.