Если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ограничить движение на автомобилях, в том числе в Киеве.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

"Если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести самые суровые ограничения, понято, что тогда они будут и в столице, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города. Поэтому я обращаюсь ко всем, не доводить ситуацию до этого. Все зависит от вас, так как никакая власть не сможет вас спасти, если вы этому сопротивляетесь", - заявил Кличко.

Видео: Facebook/Виталий Кличко. Смотреть с 08:03

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине выступили в силу дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит этот день: люди бегают в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры.

Также мы подробно рассказывали о том, что изменилось для украинцев с 6 апреля в связи с новыми правилами карантина.