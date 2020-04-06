Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса в России утверждает, что по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в стране обнаружены 954 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших теперь составляет 6 343 человека.

Информацию чиновников приводит "Интерфакс".

Так, новые случаи заражения были зафиксированы в 49 регионах. Больше всего больных было обнаружено в Москве - 591 человек. В Подмосковье коронавирус подтвердился у 82 россиян. В Петербурге у 35 людей. А в Коми у 31 человека.

Всего за сутки от коронавируса в России скончались 2 человека: один в Подмосковье, а один в Коми. Общее число жертв достигло 47 россиян.

Количество выздоровевших увеличилось до 406 граждан.

Напомним, главный врач городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавирусной болезни в России.

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