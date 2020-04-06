В Беларуси, где еще в воскресенье было зафиксировано 8 смертей от коронавируса, количество летальных случаев Covid-19 по состоянию на понедельник, 6 апреля, увеличилось до 13. Общее же число инфицированных достигло 700 человек.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Так, сообщается, что по состоянию на понедельник, 6 апреля, в Беларуси 634 человека проходят стационарное лечение от коронавируса, зарегистрировано 13 летальных случаев Covid-19, еще 53 пациента выздоровели. Таким образом, общее число заразившихся достигло 700 человек.

Уточняется, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Всего в Беларуси провели 40 000 тестов на коронавирусную инфекцию.

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко считает коронавирус психозом, который кому-то на руку.

Карантин в республике введен для тех, кто прибывает из-за рубежа. При этом нарушителей карантина решили госпитализировать под конвоем.